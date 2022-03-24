«مستقبل وطن» يفتتح معارض«أهلا رمضان» بقسم الوراق لمحاربة الغلاء

/687822/مستقبل-وطن-يفتتح-معارضأهلا-رمضان-بقسم-الوراق-لمحاربة-الغلاء

قامت أمانه قسم الوراق برئاسة سيد طه أمين قسم الوراق وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي بحضور افتتاح معرض أهلا رمضان، بشارع ترعه السواحل بالتعاون مع النائب أسامه الاشموني والنائب عمرو هندي، حيث يتم البيع باسعار مخفضة لجميع المواطنين، تحت رعاية طارق أبو سعدة أمين الشئون البرلمانية بالامانة.

دوت الخليج

افتتاح معارض اخري اهلا رمضان بقسم الوراق لمحاربة الغلاء

يأتي هذا إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة.

اقامت معارض أهلا رمضان ، لبيع السلع الغذائية وسلع رمضان بأسعار مخفضة، وذلك من خلال عمل نقاط لبيع مواد التموينية والغذائية، وشهدت المعارض إقبالاً واسعاً من المواطنين علي نقاط البيع و خصم اضافي خاص لكل من يحمل كارنية عضوية لحزب مستقبل.

وأشار سيد طه امين قسم الوراق ، مستمرين بدعم المواطنين من خلال معارض أهلا رمضان بمختلف المناطق بالوراق ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتوسيع قاعدته الجماهيرية للعمل في خدمة الوطن والمواطنين ، دعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".