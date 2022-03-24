بالصور.. أحمد حجازي يواصل التدريبات التأهيلية استعداداً للعودة

/687818/بالصور-أحمد-حجازي-يواصل-التدريبات-التأهيلية-استعدادا-للعودة

يواصل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة والمنتخب المصري، تدريبات التأهلية ، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حجازي قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة منتخبي مصر والمغرب، والتي أقيمت نهاية شهر يناير الماضي، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والفتح السعودي في، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من خلال ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة للاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو.

وفي الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة تلقى مروان سعدان بطاقة حمراء، وفي الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء تلقى زياد الصحفي بطاقة حمراء، لاعب الاتحاد السعودي.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الفتح:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حازم الزهراني - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي - رومارينيو دا سيلفا - عبدالرحمن العبود.

تشكيل الفتح في المباراة:

فى حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

فى خط الدفاع: توفيق بوحميد، قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

فى خط الوسط: ماجد كنبة، سفيان بن دبكة، جوستافو ويكهام، كويفا، علي الزقعان.

فى خط الهجوم: إيفان سانتيني.