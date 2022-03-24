الأهلي رجال كرة السلة أمام مصر للتأمين فى الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين

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يخوض فريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يخوض مباراة هامة اليوم الخميس، مباراته أمام نظيره فريق مصر للتأمين في اللقاء الثالث الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة نادي المقاولون العرب، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي إلى الفوز باللقاء ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

تصريحات أوجستي

أكد أوجستي بوش، مدرب كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يتواجد مع الأهلي منذ شهرين فقط، وشاهد قوة النادي الكبيرة خلال تلك الفترة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" من السهل العمل داخل النادي الأهلي، والتواجد داخل منظومة ناجحة وثابثة، والعمل مع الأهلي وأن المناخ يناسب من أجل تحقيق النجاحات والبطولات".

وواصل" جاء لي ترحيب كبير من جماهير الأهلي، وأعلم أنهم سعداء بتواجدي مع الفريق وأطلب من الجميع دعم اللاعبين أولا لأننا لدينا فريق على أعلى مستوى ويجب دعم الجميع وليس المدير الفني فقط".

وأكمل" سعيد بالفترة التي قضيتها مع نادي الزمالك، وكلن لدي قرارا بالرحيل للتدريب في أوروبا، ولكن عندما لم يأتي عرض مناسب قررت التواجد داخل مصر".

الأهلي والاتحاد السكندري

واختتم" عندما إنتهى تعاقدي مع الزمالك فكرت في عرض النادي الأهلي وقضيت أسبوعا أفكر في الأمر، ثم وافقت مباشرة على عرض النادي الأهلي وسعيد بتواجدي مع الفريق حاليا".

أوجستي بوش: الأهلي يشبه برشلونة وشغف الجماهير في مصر أكبر من إسبانيا خاصة مع القلعة الحمراء

أكد أوجستي بوش، مدرب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يعرف حجم الضغوطات المتواجدة داخل النادي الأهلي من أجل الفوز بالبطولات بشكل مستمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" بداية تدريبي في كرة السلة كانت من داخل نادي برشلونة، وأنا حاليا في النادي الأهلي، وهناك تشابة كبير بين لبفريقين نظرا للتاريخ الكبير لكل فريق، وفترتي مع البلوجرانا كانت ناجحة، وأتمنى أن تكون كذلك مع الأهلي".