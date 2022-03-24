/687843/أمين-عمال-حماة-الوطن-لابد-أن-يتمتع-النقابي-العمالي-بالمعرفة-والأمانة
طرح محسن عليوة، الأمين العام لأمانة العمال بحزب حماة الوطن، عددًا المواصفات التى يجب توافرها فى النقابي.
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وقال عليوة خلال لقاء تليفزيوني:" لابد أن يكون النقابي مٌلم بالتشريعات الخاصة بالعمال"، مضيفًا:" مثلًا المعني بقطاع الزراعة لابد أن يعرف القوانين المنظمة واللوائح وكل التفاصيل الخاصة بهذا التخصص".
أمين عمال حماة الوطن: لابد أن يتمتع النقابي العمالي بالمعرفة والأمانة
وتابع:" إذا كان النقابي غير مُلم بكافة تفاصيل العمل النقابي لن يستطيع أن يتحدث مع المسئول، وسيتعرض لإجراج بالغ نتيجة عدم قدرته على التناول والعرض".
واستكمل:" كثير من المسئولين يتحرموا النقابي القوي، وأول ميزة به أن يكون مُلم بالتشريعات العمالية".
النقابي والالتزام بمعايير الأمانة
وتابع:" لابد أن يتمتع النقابي بمعايير الأمانة، أمانة مع النفس ومع العامل ومع المسئول، إذ من الضروري أن يتم التواصل والسعي لتحقيق مطالب العمال".
واستطرد: من الضروري أيضًا أن يكون النقابي إلى جانب تمتعه بالأمانة أن يكون صادقًا، ولديه الوعي الكامل بالمرحلة".
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