سجل سريعا.. رابط استمارة الدبلومات الفنية 2022..بالخطوات

/687836/سجل-سريعا-رابط-استمارة-الدبلومات-الفنية-2022بالخطوات

يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة رابط استمارة الدبلومات الفنية2022 ، حيث حظت هذه الكلمات على نسب بحث عالية على محرك جوجل العالمي، خلال الساعات الماضية، لما تتضمنه من اهمية بالغة لدى عدد من امواطنين المعنيين بهذا الامر، خاصة بعد ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب تسجيل بيانات الطلاب.

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني ويستعرض موقع دوت الخليج كل البيانات المطلوبة لمعرفة رابط استمارة الدبلومات الفنية2022 من خطوات التسجيل وموعدها . تسجيل بيانات الطلاب عن طريق الخطوات التالية معرفة رابط استمارة الدبلومات الفنية2022 .. تتيح الوزارة لطلاب الدبلومات الفنية بكافة ان يقوموا بتسجيل بياناتهم عبر الاستمارة الالكترونية المؤهلة لدخول الامتحانات، عبر الخطوات الاتية: الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe-register.emis.gov.eg/ تسجيل بيانات استمارة الامتحانات تسجيل بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك تحميل كافة الأوراق المطلوبة والضغط على زر الحفظ طباعة الاستمارة الالكترونية لصق طابع فئة ال10 جنيه باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية توقيع الطالب على استمارة الامتحانات وبطاقته الشخصية الخاصة به تسليم الاستمارة لمكتب شؤون الطلاب في المدرسة المقيد بها الطالب مراجعة الاستمارة من خلال اللجنة المكلفة بذلك قبل تخصيص رقم جلوس الطالب في الامتحانات. موعد تسجيل استمارة دخول امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات طلاب الدبلومات الفنية وتؤدى امتحانات طلاب الدبلومات الفنية خلال يوم 21 مايو المقبل من ههذا العام 2022 وذلك وفقا وفقا للخريطة الزمنية التي يتم تحديدها واعلانها للعام الدراسي الحالي ، حيث تجرى الامتجانات وسط حذر والتزام بالاجراءات الاحترازية لتفادي الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اثناء فترة الامتحانات. اقرأ ايضا: تكافل وكرامة:عدد المستفيدين وصل لـ14 مليون.. وهناك معايير يتم على أساسها اختيار الفئات جدير بالذكر اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه تم فتح باب استقبال تسجيل استمارة طلاب الدبلومات الفنية بكافة انواعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني : https://moe-register.emis.gov.eg/، وتسجيل بياناتهم عبر الخطوات السابق ذكرها في هذا التقرير.

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