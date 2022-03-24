/687823/تعرف-على-قيمة-معاش-تكافل-وكرامة-بعد-الزيادة-2022

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2022..اتخذت الحكومة المصرية عدد من القرارات الاقتصادية الحكيمة بهدف ضمان الحماية الاجتماعية من اجل تامين المواطن في مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الفترة ، حيث ان العالم مر بعديد من الازمات خلال السنوات السابقة.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2022

فالعالم كاد ان يتعافى من جائحة كورونا التي اضرت بالجميع، ثم وجد نفسه أمام الحرب الروسية الاوكرانية والتي اثرت على اقتصاديات الدول وتسبب في تسارع موجات التضخم بشكل غير مسبوق منذ عام 2020، الامر الذي اضر بالمواطنين بشكل كبير، وهو ما ادى الى اتخاذ الحكومة المصرية عدد من الخطوات الاستباقية من اجل عدم تحميل المواطن اعباء هذه المشاكل.

زيادة المعاشات بنسبة 13% من قبل السيسي

وفي هذا الاطار مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة اكد على أنه تمت الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 13%، من قبل الرئيس السيسي ، وهذه الزيادة يتم تطبيقها من معاش الأول من أبريل المقبل، وهذا الامر تكلفته 8 مليار جنيه.

رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9000 لـ 150000

كما تم ايضا العمل على رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9000 لـ 150000 ، مشيرا الى ان هذا الامر يعني سيشمل الفرد الذى يصل دخله إلى 30 ألف جنيه في السنة، بعد ان كان يشمل 24000 جنيه في السنة فقط ـ وبالتالي الفرد الذي يحصل على مرتب 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب.

اضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج تكافل وكرامة

الحكومة ايضا في اطار حزمة الاجراءات التي اتخذتها ، قامت باضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج تكافل وكرامة، الامر الذي يكلف 2.4 مليار جنيه اضافي في السنة.

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وتؤكد هذه القرارت أن أصحاب المعاشات دائما ما يكونون ضمن أولويات الحكومة المصرية، من أجل تحسين جودة حياتهم وتحسين احوالهم المعيشية، املا في ان يعيشو حياة مستقرة ومدعومة.