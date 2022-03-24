/687815/رئيس-الوزراء-مصر-لديها-سيناريو-متشائم-للتعامل-مع-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-في-حالة-استمرار

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولية المصرية لديها خطة استراتيجية للتعامل مع أثار الازمة الروسية الاوكرانية فى حالة استمرار النزاع لمدة طويلة، مضيفا “ أن الأزمة العالمية حاليا محدش يعرف ملامحها أو متي ستتنتهي.. .لذلك لابد من وجود "السيناريو المتشائم”، موضحا أن الحكومة كانت وضعت الموازنة العامة للدولة فى الظروف الطبيعية، ولكن بعد اندلاع الأزمة العالمية تمت مراجعتها.

دوت الخليج

رئيس الوزراء: مصر لديها خطة للتعامل مع«السيناريو المتشائم»فى حالة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية

هذا وشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، افتتاح المعرض الرئيسي لـأهلا رمضان، الذي يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية

وبدأ مدبولي ، جولته التفقدية بأرجاء المعرض بتأكيد حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف مدبولي أن تكليف الرئيس بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع "كراتين رمضان" التي تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات، كما عملت الحكومة على التبكير بموعد تنظيم سلسلة معارض " أهلا رمضان" بجميع محافظات الجمهورية، وهناك سيارات متنقلة بدأت تجوب القرى المصرية، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.