رئيس الوزراء: نمتلك رصيدا كافيا من السلع يؤمن احتياجاتنا لشهور قادمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، توافر احتياطيات كافية من السلع، الأمر الذى مكن الدولة من استيعاب الأزمة العالمية ، معلقا: "لدينا الرصيد الكافي للسلع والذى يؤمننا لشهور قادمة"، مشيرا إلى أن مصر حققت مكاسب كبيرة جدا من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح معرض أهلا رمضان :"لازم دايما نخطط وتحركاتنا على السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد النزاع لتكون الدولة قادرة على الصمود.

وأضاف: "راجعنا الموازنة بطريقة أكثر تحوطا مع إتاحة احتياطي كبير يصل الى 130 مليار جنيه ليوجه لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات في الأسعار، مشددا على الزيادات في الأسعار يعتبر يسيرة بالمقارنة مع ما يحدث في دول العالم.

وتابع مدبولى: "واخدين بعد الحماية الاجتماعية وامتصاص بعض من هذه الصدمات والبعض يتحمله المواطن، لأنه لا يمكن أن تتحمل الدولة كل التكلفة لأن ذلك قد يؤدى الى مشاكل مالية واقتصادية.