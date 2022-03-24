بدء أعمال الدورة الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الجزائر

بدأت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة وزير الصحة الجزائري الدكتور عبدالرحمن بن بوزيد ومشاركة وزراء الصحة العرب ومن يمثلونهم. ويناقش المجلس عددًا من الموضوعات الصحية الهامة في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (54) مارس 2021، ورقم (56) مارس 2022.

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