”الهجرة”: انطلاق معسكر ”اتكلم عربي” السنوي السادس للجيلين الرابع والخامس من المصريين...

السفيرة نبيلة مكرم: نستهدف تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في نفوس أبنائنا بالخارج

تعلن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد انطلاق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، تحت شعار "اتكلم عربي - وعيشها مصري"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 إلى 11 اغسطس المقبل، بالتعاون مع "ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بأن هذا المعسكر يقام في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ بهدف تعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد إعداد 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

وللتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:

‏ https://bit.ly/3dyYP6H

والجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج" يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.

من جانبه أوضح ماجد فوزي، مدير شركة "ويل سبرينج"، أن الشركة تعي أهمية كل من النشء والشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات مما يؤدي إلى بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.