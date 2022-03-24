محافظ قنا يستقبل ”رئيس هيئة الرعاية الصحية” و ”ممثل منظمة الصحة العالمية...

الدكتور أحمد السبكي: التطوير الذي تبنته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنشآت الصحية مطابق لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل لتسريع مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين

الدكتورة نعيمة القصير: منظمة الصحة العالمية ترحب بتقديم كافة أوجه الدعم في مرحلة تشغيل المنشآت التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ قنا يعرب عن سعادته بزيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية و ممثل منظمة الصحة العالمية للمحافظة

محافظ قنا: المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي.. وتنسيق كامل بين كافة القطاعات خلال العمل الميداني بالمحافظة

قام الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، بزيارة لمقر ديوان عام محافظة قنا، استقبلهم خلالها اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ قنا.

فيما شملت الزيارة، تفقد وحدة صحة أسرة بالمراشدة بمحافظة قنا، وهي أحد الوحدات التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل، ويهدف لتسريع مد مظلة التأمين الشامل لكل المصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تشكيل لجانًا فنية لمراجعة جميع المنشآت الطبية بالقرى المستهدفة، وإعداد تقارير تتضمن الحالة الإنشائية، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبناءً عليه تم وضع النموذج الأمثل لتطويرها، من حيث رفع الكفاءة أو الإحلال والتجديد، والتوسع فى الخدمات، لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحى الجديد.

مشيرًا إلى أن هناك نموذجًا موحدًا سيتم تطبيقه فى جميع المحافظات ضمن "حياة كريمة"، من حيث الشكل أو التصميم أو التجهيز أو آلية العمل، والغرض من ذلك دخولها فى المنظومة مباشرة دون الحاجة للتطوير مرة أخرى عند التنفيذ، وكل وحدة صحية، أو مركز طبى، سيتم ربطها مع المستشفيات المركزية العامة أو المركزية القريبة لها، موضحًا أنه ستتم ميكنة هذه الوحدات والمراكز الطبية.

فيما أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على ترحيب المنظمة بتقديم كافة أوجه الدعم في المرحلة التشغيلة لكافة المنشآت التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة أن العمل خلال المرحلة القادمة سيرتكز على عدة محاور أبرزها تدريب القوى البشرية والأطقم الطبية، والالتزام بتطبيف معايير الاعتماد والجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأخيرًا تأهيل القوى البشرية للتعامل مع معايير الميكنة والتحول الرقمي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ومن جانبه، أعرب اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، عن بالغ سعادته بزيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل منظمة الصحة للمحافظة، مؤكدًا أن القطاع الصحى بالمحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة، مشيداً بالدعم الذى تقدمه منظمة الصحة العالمية لمرحلة التشغيل الخاص بالمنشآت الصحية التى تم الانتهاء من رفع كفاءتها، من خلال تدريب الأطقم الطبية على معايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفي ذات السياق، أكد محافظ قنا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في العمل الميدانى لتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى قرى المحافظة المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا أنه وفقًا للتوزيع السكانى، ستخدم الوحدة الصحية 20 ألف نسمة وتضم عيادة لطب الأسرة ومتابعة الحمل وأيضًا خدمة التطعيمات، أما المركز الطبى فسيخدم 40 ألف نسمة وتضاف إليه 4 عيادات متخصصة على أن تفصل بين الوحدة والوحدة أو المركز الطبى مسافة 10 كم.

لافتًا إلى التنسيق الكامل والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كافة قطاعات مشروعات المبادرة الرئاسية لإنجاز العمل والحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مشيرًا أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من جانب القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

هذا وقد شمل وفد الزيارة لمحافظة قنا كل من، الدكتور جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور مجدي بكر مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط ومسئول حياه كريمة بمديرية الصحة بقنا.