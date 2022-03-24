السفير المصري في بوجمبورا يلتقي وزيرة الصحة البوروندية

التقى السفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى جمهورية بوروندي، الدكتورة Sylvie Nzeyimana وزيرة الصحة البوروندية، وذلك في إطار تطوير ودعم العلاقات المصرية البوروندية في مختلف المجالات ومنها مجال الصحة، تنفيذاً لتوجه الدولة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المصرية للأشقاء في بوروندي.

قدم السفير المصري التهنئة للوزيرة البوروندية بمناسبة توليها لمهام منصبها، مستعرضاً ما تم إنجازه على صعيد الدعم المصري المقدم للدولة والشعب البوروندي الشقيق في مجال الصحة، منوهاً في السياق باستمرار تدفق المساعدات المصرية الطبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وآخرها الشحنة الثالثة من الأجهزة والأدوات الطبية المقدمة إلى كل من مستشفى الجيش ومستشفى الشرطة في العاصمة بوجمبورا في عدد من التخصصات، فضلاً عن الدور الهام الذي تقوم به المستشفى المصري في محافظة بوروري جنوب بوروندي لتقديم مختلف الخدمات الصحية والعلاجية لأشقائنا في إقليم جنوب بوروندي، هذا بجانب المساعدات الطبية المصرية التي تم تقديمها لمواجهة آثار تفشي جائحة كورونا في بوروندي.

من جانبها، قدمت وزيرة الصحة البوروندية الشكر والتقدير للدعم المصري المتواصل في المجال الصحي، مؤكدةً على النتائج الإيجابية التي تلمسها شخصياً للمساندة المصرية المقدرة لتطوير القطاع الصحي البوروندي وكذا تقديم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين البورونديين، وذلك عبر الخبرات الطبية المصرية المتميزة العاملة في عدد من المرافق الصحية البوروندية.