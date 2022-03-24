عاجل- الحكومة تستوعب ارتفاع الأسعار بـ130 مليار جنيه (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الأسعار بمعرض "أهلا رمضان" مخفضة بشكل كبير، مشيرا إلى أن المعرض مقام على مساحة 12 ألف متر بنحو 165 شركة تعرض السلع تتناسب مع جميع الفئات.





وأكد مدبولى أن الحكومة أعادت صياغة ومراجعة الموازنة العامة للعام المقبل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لتكون أكثر استيعابا للصدمات، وتم وضع احتياطى كبير وصل إلى 130 مليار جنيه، لاستيعاب جزء كبير من ارتفاع الأسعار، حتى لايشعر المواطن بأى أعباء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عقب افتتاح معرض "أهلا رمضان"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وأضاف مدبولى أنه من المقرر افتتاح 8 آلاف منفذ قبل بدء شهر رمضان بجميع المحافظات بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أن مصر لديها مخزون كاف من السلع يكفينا أن نتيح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة".

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسى ليس أن تكون المعارض فى شهر رمضان فقط بل ستستمر عقب الشهر الفضيل لفترة كافية، لمساعدة المواطن على تحمل الأعباء خلال تلك الفترة، مضيفا أن الرئيس السيسى، أمس، أوضح "أن الدولة كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم أن تمون احتياطات كافية من السلع، والتى مكنت الدولة المصرية على استيعاب والتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.. ولدينا الرصيد الكافى من السلع يؤمنا للفترة القادمة".

ووجه مدبولى كلمة إلى المواطنين قائلا: "الحكومة تضع التخطيط على المدى البعيد، فكل العالم لا يعلم متى تنتهى تلك الأزمة لابد من التخطيط للسيناريو الأكثر تشاؤما وهو استمرار وطول أمد هذه الأزمة لكى تستطيع الدولة الصمود لفترة طويلة".