توقيع «إعلان الأقصر» لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية فى التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن التوقيع على إعلان الأقصر اليوم لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحى الشامل يمثل نقلة نوعية فى رفع جودة وكفاءة ومأمونية الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أهمية تعاون وتفعيل مسئولية الجميع بتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية للمواطن المصرى.

وأكد أن الحوكمة الإكلينيكية تعد نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين جودة الرعاية الصحية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وضمان استدامة تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية للمصريين.

وأشار صادق، إلى أن توقيع اتفاقية "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وإطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، يؤكد المسار الصحيح لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى التطبيق الفعلى للمارسات الطبية الآمنة ذات مستويات الجودة والسلامة العالمية فى إطار مؤسسى مستدام.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن هذه الوثيقة التاريخية التى تم توقيعها اليوم بمدينة الأقصر، تضمن لكل مصرى الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات التى يقدمها نظام الرعاية الصحية، لافتا إلى أن الحوكمة الإكلينيكية التى تم توقيع وثيقتها اليوم لا توجد إلا فى عدد بسيط من دول العالم العربى، ما يؤكد عزم مصر للنهوض جليا بصحة مواطنيها، وتقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل.

وأكد السبكى، أن إعلان تطبيق نظام الحوكمة الإكلينيكية، يعد لحظة تاريخية فارقة، لأنه سيعمل على تحقيق عدد من المفاهيم التى لم تكن موجودة فى مصر، وذلك ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصحى ليؤكدوا التزامهم وتضامنهم وتعاونهم فى دعم بعضهم البعض لإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية فى نظام التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية.