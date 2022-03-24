فى اليوم العاشر.. إقبال كبير على مبادرة كلنا واحد للسلع المخفضة

جدة - نرمين السيد - توافد المواطنون بكثافة لليوم العاشر على التوالى، على المنافذ والسرادقات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة فى فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) التى أطلقت منتصف مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.





وأشاد المواطنون بمبادرة (كلنا واحد) ودورها فى رفع العبء عن كاهلهم، مؤكدين أن المبادرة جعلت كافة احتياجات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم، فى متناول أيدى جميع المواطنين، نظرا للخصومات الكبيرة التى وفرتها.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت منتصف مارس الجارى، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوما، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان - أولاد رجب - عبد الله العثيم - كارفور - العابد - المحلاوى - أوسكار - خير بلدنا - راية ماركت - أسواق فتح الله - الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للاستيراد والتصدير)، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، وبعض مستلزمات البيت المصرى، خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

وتم كذلك إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك من خلال الدفع ب25 سيارة محملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجا، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

و تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية، لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة؛ لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.