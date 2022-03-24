عاجل- ضمن حملة المليون كرتونة.. محافظات مصر تستقبل قوافل حياة كريمة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظات الجمهورية استقبال شاحنات قوافل (وصل الخير) وذلك استعدادا لتوزيعها على المواطنين الاكثر احتياجا، ضمن حملة "المليون كرتونة" والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.





واستقبلت مختلف محافظات الجمهورية الشاحنات المحملة بكراتين المواد الغذائية، إذ وصل لمحافظة الوادى الجديد شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية، كما وصل لمحافظة بنى سويف 13 شاحنة تحمل 6000 كرتونة مواد غذائية، فى الوقت ذاته استقبلت محافظة الإسكندرية 2000 كرتونة مواد غذائية حتى اليوم، ووصل لمحافظة السويس 12 شاحنة محملة بالمواد غذائية، وتستمر قوافل وصل الخير فى الوصول لمحافظات دمياط وسوهاج وأسيوط والبحيرة والفيوم.

كما استقبلت محافظة المنيا 6000 كرتونة مواد غذائية، ووصل إلى محافظة الاقصر 3 شاحنات تحمل 6000 كرتونة مواد غذائية، هذا وتستمر جهود المتطوعين بالمؤسسة لاستكمال حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير" فى مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية تباعا خلال الأيام المقبلة، وصولا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك.

وكانت فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة فى كل محافظات الجمهورية قد بدأت منذ أيام فى تحميل المواد الغذائية استعدادا لشحنها ثم توزيعها على المستحقين فى عدد من محافظات الجمهورية ضمن حملة المليون كرتونة.

ويأتى ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الاكثر إحتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى اطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، يأتى ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.