فوز رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالصحة بالجائزة الثالثة للطبيب العربى

جدة - نرمين السيد - فازت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بالجائزة الثالثة للطبيب العربى لعام 2022.



جدة - نرمين السيد - فازت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بالجائزة الثالثة للطبيب العربى لعام 2022. جاء ذلك كمرشحة عن جمهورية مصر العربية، خلال اجتماع الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب.

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