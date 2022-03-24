عاجل- هل تعطل الدراسة فى رمضان؟ التعليم ترد

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل، وأن أى قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا. وأشارت إلى انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعى خلال شهر رمضان، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة خلال العام الدراسى الجارى 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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