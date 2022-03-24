/687814/حبس-المتهم-السادس-بقضية-بسنت-خالد-5-سنوات

قررت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية ، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانه سر سعد أبو رية، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم السادس في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

دوت الخليج

المحكمة أصدت حكمها بحبس المتهم سنتين عن التهمة الأولى بهتك العرض بدون قوة وتهديد، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمه الثالثة نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بدون رضاء المجني عليها، والرابعة الاعتداء علي المبادي والقيم الاسرية بالمجتمع الاسري، والخامسة تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات ، حبس ثلاث سنوات ومحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول .

جلسة النطق بالحكم على المتهم السادس

كانت محكمة الطفل بطنطا، قد بدأت صباح اليوم الخميس جلسة النطق بالحكم على المتهم السادس الحدث في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى "محمود. ع. س"، طالب بالصف الأول الثانوي ويبلغ من العمر 16 عاما حجز قضية المتهم السادس الحدث في قضية بسنت خالد.

المحكمة برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانه سر سعد أبو رية، كانت قد شهدت الجلسة الماضية تقديم دفاع المجني عليها ومحامي المتهم بدفوعهم في القضية، وأنكر المتهم الصور الخاصه به المرفقة في تحقيقات النيابة العامة.

المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها

قرار الإحالة تضمن أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها، ومقاطع فيديو بغير رضاها وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها، واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. تعمد المتهم مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة، لذا تقرر إحالته إلى جلسة القضية بمحكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية وإعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة.