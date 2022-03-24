/687804/ترتيب-مجموعة-الأهلي-في-دوري-أبطال-أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، يوم 3/4 الأحد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز 13 نقطة

2 - الأهلي7 نقاط

3 - الهلال4 نقاط

4 - المريخ 4 نقاط.

يسعي النادي الأهلي فى تحقيق الفوز والتأهل للدور القادمة، حيث يأمل فى حصد بطولة دوري ابطال للمرة الثالثة.

التقي الفريقين إذ نجح الفريق المصري في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

الأهلي والمريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.