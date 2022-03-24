/687803/النائب-ميرفت-عبد-العظيم-تؤكد-أهمية-مشاركة-المجتمع-المدني-في-جهود-التوعية-بحقوق-المرأة

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة المجتمع المدني في جهود التوعية بحقوق المرأة، وذلك عقب مشاركتها أمس حفل وتكريم المرأة المصرية والأم المثالية تقديرا وامتنانا لدور المرأة في بناء الوطن والمجتمعات.

دوت الخليج

أهمية مشاركة المجتمع المدني في جهود التوعية بحقوق المرأة

وأشارت النائب ميرفت عبد العظيم أن البرلمان سيتحرك لتفعيل القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية أمس، ومن بينها مواجهة التحرش، ورفع الوعي بوظائف المستقبل. ووجهت النائب ميرفت عبد العظيم، أسمي معاني الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على دعمه الدائم للمرأة الذى يظهر جليا في جميع المناسبات والخطابات التى يلقيها على الأمة، فضلا عن تخصيص عام 2017 للمرأة المصرية وهو أكبر دليل على الإيمان العميق بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به المرأة المصرية حاليًا، وعلى مدار التاريخ في بناء ونهضة مصر الحديثة، قائلة: "التاريخ سوف يذكر أن الرئيس السيسي أول داعم للمرأة المصرية بـأحرف من نور".

الرئيس السيسي :دور المرئة في اصلاح الاقتصاد المصري

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية أمس بدور المرأة الكبير في اصلاح الاقتصاد قائلا:"في خلال ال10سنين الماضين كانت المرأة محركا للأحداث وأن الدولة تدعم المرأة المصرية ،مؤكدا علي مدى أحترامة وتقديرة للمرأة المصرية، مضيفا بأن المرأة هي التي تتحمل الضغوط أذا كان من المجتمع او من الأسرة .

توجة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير والإحترام لكل أم داعيا لكل أم متوفية أن يتغمدهم الله بواسع رحماتة ، مضيفا:"أنا نفسي أكرم كل الأمهات لأن كل أم في بيتها تقوم بدور كبير جدا تجاه المجتمع ينكرة كل جاحد او فاسق ،متابعا :أن الدولة تتعامل مع الامور بتوازن وأن الدولة لا تنحاز لاحد وأن الدولة تسعي لعمل توازن .

وتابع :"أن المرأة المصرية هي التي تصنع المجد لهذا الوطن وتقوم بدور كبير جدا في دعم المجتمع المصري موجها لها رسالة أن انجازي للمرأة المصرية هوا عن قناعة حقيقية وإيمان حقيقي ،وعلينا جميعا أن نحترم المرأة لان هذا واجب وطني عي كل فرد من المجتمع