/687801/عصام-هلال-المرأة-المصرية-حصلت-عل-مناصب-فى-عصر-الرئيس-السيسى-غير-مسبوقة-فى-تاريخها

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية أمس الأربعاء، أسعدت جميع المصريين وقامت بتصدير طاقة ايجابية للمجتمع المصرى أجمع، مؤكدا على أن الرئيس السيسى تحدث بالأمس بقلب مفتوح وتحدث كرب للأسرة المصرية.

اهتمام الرئيس السيسى بتمكين ودعم المرأة المصرية

وأكد عصام هلال، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، على أن الرئيس السيسى يؤمن بدور وقدرة المرأة المصرية فى المجتمع المصرى، مما ينعكس فى أقواله وقرارته لدعم وحماية المرأة وتمكينها فى كافة المجالات.

ولفت إلى أن الخطاب الرسمى للدولة المصرية المتمثل فى الرئيس السيسى هو خطاب داعم للقدرة دور المرأة المصرية فى المجتمع وتم ترجمته لأفعال وقرارات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه رسالة الى الجميع وهى الخاصة بأن ما تحصل عليه المرأة فى هذه الفترة وقراراته بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا هو حق اساسى للمرأة المصرية.

وأكد على أن جميع قرارت الرئيس وأفعاله تؤكد على إيمانه بأن الكفاءة فى تولى المناصب ليس مرتبطة على الأطلاق بجنس أو عقيدة.

عصام هلال: المناصب التى حصلت عليها المرأة المصرية فى عصر الرئيس السيسى غير مسبوفة فى تاريخها

وتابع أن المرأة المصرية حصلت فى هذه الحقبة من تاريخ الدولة المصرية على الكثير من المناصب التى لم تكن متاحة لها من قبل فى العقود الماضية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد عدد من الوزيرات غير مسبوف فى تاريخ الدولة المصرية، بالأضافة إلى وجود سيدة تشغل منصب المحافظ لأول مرة فى تاريخها.

وأكد على أن يوم 5 مارس هو يوم تاريخى سوف يظل محفورا فى تاريخ القضاء المصرى والمرأة المصرية، وذلك لأنه يوم جلوس القاضيات المصريات لأول مرة فى مجلس الدولة ، مضيفا أنه يوجد أكثر من 162 نائبة داخل مجلس النواب ومنصب وكيل مجلس الشيوخ تشغله سيدة.

وأشار اإلى أن عدد النائبات فى مجلس النواب يتعدى الرقم المنصوص عليه دستوريا، وذلك لأنه يوجد سيدات كثيرات نجحوا فى المقاعد الفردية، مما يعكس حرص الرئيس السيسى على دعم وتمكين المرأة المصرية فى المجتمع، مضيفا أن المرأة المصرية فى الفترة السابفة أثبتت أنها قادرة ودافعة ومحركة للمجتمع المصرى وحريصة على الحفاظ على بلادها.