/687798/التحول-الرقمي-في-ندوة-تعريفية-بالمنوفية
عقدت بقرية دناصور بمدينة السادات إحدى ندوات التحول الرقمي ضمن سلسلة ندوات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة رقمية" التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية برعاية مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بحضور المهندس محمد صلاح، والمهندس علي عبد السلام مندوبي وزراة الإتصالات.
دوت الخليج
بدأت الندوة بتعريف الحاضرين بأهمية التحول الرقمي في تسهيل الحصول على الخدمات من خلال التسجيل على منصة مصر الرقمية، وشرح كيفية التسجيل على المنصة، وكيفية الحصول على دورات التحول الرقمي المجانية المعتمدة ليتمكن كل منهم من إختيار ما يناسبه من دورات.
بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة
يأتي ذلك في إطار ما تسعى إليه الدولة من بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، من خلال تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.
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