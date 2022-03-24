«شانك رفع المشروع ومعنديش سوشيال ميديا».. أبرز تصريحات الفنان علي قاسم لـ دوت الخليج

/687797/شانك-رفع-المشروع-ومعنديش-سوشيال-ميديا-أبرز-تصريحات-الفنان-علي-قاسم-لـ-تحيا-مصر

صرح الفنان علي قاسم في لقاء خاص مع دوت الخليج عن بعض كواليس مسلسل «تحقيق» الذي تصدر التريند الأيام الماضية، بالإضافة إلى كواليس تفاصيل فيلم «كيرة والجن»، والمسلسل الرمضاني الماضي «خلي بالك من زيزي» ونرصدها لكم خلال السطور القادمة.

تصريحات علي قاسم عن مسلسل تحقيق

- المسلسل صورناه من صيف 2020 خلصناه في أكتوبر2021 وده شئ مهلك جدا لكل صناع العمل.

- شانك كان بيحاول يرفع العمل لفوق وإمكانياتنا عكس اللي باين هي محدودة.

- كنا بنعمل مسلسل مش هيتعرض غير على watchit مش هنعرض على تلفزيون مفيش إعلانات.

- مكنش المساحة الآمنة المعروفة اللي المنتجين بيصرفوا فيها فلوس والمسلسل كان مغامرة بالنسبة لشركة أروما.

- كنا انتاجيًا محدودين بحكم اننا بنعمل مسلسل على منصة رقمية.

- حسيت ان انا وشانك نفس الذوق والشخص ده هيرفع المشروع.

- أنا مش دايما بتفرج على ادواري ومسلسل تحقيق تالت حاجة اتفرج عليها كاملة.

تصريحات علي قاسم عن فيلم كيرة والجن

- متفرجتش على أفلام تاريخية بس قرأت عن حاجات ليها علاقة بالثورة ومقرأتش كتير.

- وقرأت في التاريخ عشان افهم لكن مقدرش اقول اني غوصت خالص.

- لسه فاضلنا يوم أو يومين تصوير والفيلم ده هيبقى داخل في سنتين ونص من 2019.

- كورونا فرقت جامد في التأجيل لأن ده لوكيشن والفيلم معمول في مدن كتيرة وبلاد كتيرة.

- هينزل في عيد الفطر بس مش متأكد لكن بس لو أعلنوا قبل كده يبقى اه في العيد.

- أنا بعيد عن السوشيال ميديا وبسمع من الناس القريبة مني اللي بثق في رأيهم وعندنا نفس الذوق في الحاجات.

- معنديش تويتر ولا فيسبوك شخصي بشوف منه ردود الفعل على أعمالي وبطلت اعمل ده بقالي حبه ومش متأكد ده قد ايه هيأثر على شغلي.

- بعدي عن اسوشيال ميديا ابعد ما يكون عن قلة اهتمام او تعالي.

- ولما اعرف رد فعل الجمهور بحذافيره مش دايما هو اللي هيغير حاجة بعديها.

- أنا كبني أدم مبحبش السوشيال ميديا ومن قبل ماخش التمثيل جالي لحظة وقفلت فيسبوك قفلت تويتر ف مالوش علاقة بيا كممثل، ليه علاقة بيا كشخص.

تصريحات علي قاسم عن فيلم أبو صدام

- المخرجة نادين خان طلبت مني أطلع في مشهد في الفيلم ولما بعتتهولي شوفت انه من احسن الأفلام اللي قريتها في اخر 3 سنين.

- نادين بالنسبالي حد شاطر فلما يبقى عندك مخرج وسيناريست شاطرين هروح حتى لو مش هقول اي كلام.

- بختار الأدوار من قلبي افضل الحاجات اللي عملتها مكنتش اكبر حاجة في كاريري والعكس صحيح.

- وعلاقة الممثل بالمشروع حاجة وبالجمهور حاجة تانية.

- مبشوفش أي فايدة للبطولة المطلقة وتكاد تكون عبء.

- جت البطولة مخافش منها ولو مجتش مش هروحلها.

- اتمنى معملش حسابات سوق عشان السوق بيتغير وهيتغير.