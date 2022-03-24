/687795/نجل-الفنانة-المعتزلة-حنان-ترك-يقلق-جمهورها-أرجو-الدعاء-لأمي

كشف نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك المدعو ادم خطاب عن تعرض والدته لوعكة صحية، وذلك دون أن يكشف عن تفاصيل الحالة، وقد طلب من الجميع الدعاء لها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعل الجمهور معه بالدعاء للفنانة داعين الله أن يحفظها ويعطيها الصحة.

دوت الخليج يرصد لكم إعلان ادم خطاب نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك عن تعرضها لوعكة صحية وذلك خلال السطور القادمة.

تعرض حنان ترك لـ وعكة صحية

وقد كتب ادم خطاب عبر خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، والذي كان محتواه: أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي.

إصابة حنان ترك بفيروس كورونا

ومن الجدير بالذكر، أن أُصيبت الفنانة المعتزلة حنان ترك بفيروس كورونا في الأيأم الماضية، ولكنها تعافت منه وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كرونا».

وتابعت: «أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان».

غردت حنان ترك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏الحمدلله علي أقدار الله ...اسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كرونا".

الجمهور يدعو لحنان ترك بالشفاء

ومن ثم انهالت على حنان ترك سلسلة من التعليقات من متابعيها متمنين لهم الشفاء العاجل، فكتب أحدهما: ‏”‎ربنا يمن عليكم بالشفاء العاجل.. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفى انت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك، يارب اشفيكى وكل مرضى الكورونا يارب”.

وعلقت الآخيرة قائلة “‏‎يا حبيبتي الف مليون سلامة عليكم ربنا يشفيكم و يعافيكم ياااارب.. إن شاء الله تقوموا بالف سلامة ياااااااارب العالمين”.

وحرصت حنان ترك على دعم النجمة شيرين عبد الوهاب في أزمة انفصالها من المطرب حسام حبيب وما ترتبت عليه من معاناة نفسية أدت بها إلى حلاقة شعرها، وقد هاجم حنان ترك العديد من نجوم الفن وكان أبرزهم مراد مكرم.