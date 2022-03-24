/687788/استعدادات-المكثفة-لحملة-شلل-الأطفال-من-سن-يوم-إلى-خمس-سنوات-بالمنوفية
تواصلت خلال الأيام الماضية وحتى اليوم الخميس، الاستعدادات المكثفة لحملة شلل الأطفال بالطعم الفموي سابين نمط (١؛٣) والمزمع انطلاقها يوم الأحد القادم الموافق 27/3/2022 لمدة أربعة أيام حتى يوم 30/3/2022 بجميع أنحاء المحافظة من خلال 1879 فرقة ثابتة ومتحركة لتطعيم الأطفال المصريين و غير المصريين من سن يوم إلى سن خمس سنوات من شقة إلى شقة.
دوت الخليج
وتنطلق الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و بتوجيهات من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
تدريب جميع الفرق المشاركة بجميع الإدارات
حيث تمت مراجعة الخطط التي تم وضعها لتنفيذ الحملة و مراجعة جميع الخرائط، كذلك تدريب جميع الفرق المشاركة بجميع الإدارات بحضور فرق إشراف الطب الوقائي بالمديرية و الإدارات التابعة لها لتحقيق المرجو من الحملة والوصول للمستهدف منها نحو مصر خالية من شلل الأطفال.
يذكر أنه تم وضع خطة للتحريك المجتمعي اللازم للدعاية أثناء الحملة ، و متابعة معدات سلسلة التبريد اللازمة أثناء الحملة حفاظاً على طعم صالح و آمن طوال أيام الحملة.
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