/687813/مدبولي-الإقتصاد-المصري-بخير-والتعاون-مع-صندوق-النقد-الدولي-لن-يحمل-المواطن-أعباء-جديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أن الدولة المصرية بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على برنامج تمويلي، مؤكدا أنه لن يتم تحميل المواطن أي أعباء جديدة بعد التعاون مع الصندوق، مضيفا “ الإقتصاد المصري بخير”، لافتا إلى ان الهدف من التعاون هو الحفاظ على مكاسب الاقتصاد فى الصمود والاستمرار فى النمو.

دوت الخليج

مدبولي: تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي لن يحمل المواطن أعباء جديدة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت مكاسب كثيرة من برنامج الإصلاح الإقتصادي ساعدتها فى مواجهة وتخطي الازمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، مشيرا إلى حديث الرئيس السيسي أمس فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية،” أن برنامج الأصلاح الاقتصادى مكن مصر من الصمود فى مواجهة الازمات ، ولولا هذا البرنامج لكانت مصر فى موقف صعب فى ظل تلك الأزمة العالمية الغير مسبوقة من قبل”.

وقال مدبولى، فى كلمة له اليوم الخميس، عقب أفتتاح معرض اهلا رمضان، أن السلع الموجودة فى معارض أهلا رمضان، عليها تخفيضات كبيرة ، مشيرا الى ان هذا المعرض يقوم على مساحة 12 الف متر ويوجد بيه أكثر من 165 شركة تقوم بعرض منتجاتها فى المعرض.

وأضاف أن رئيس الوزراء، أنه يتم مراجعة حجم المنافذ المتاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين واتحاد الغرف، مؤكدا على أن عدد تلك المنافذ سوف يقترب من 8 ألف منفذ قبل شهر رمضان، مؤكدا أن الأسعار والسلع فى تلك المنافذ موجود بنفس الأسعار الموجودة فى المعرض.