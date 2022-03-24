/687812/الحكومة-مصر-حققت-مكاسب-من-برنامج-الإصلاح-الاقتصادي-ساعدتها-فى-مواجهة-الازمات

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت مكاسب كثيرة من برنامج الإصلاح الإقتصادي ساعدتها فى مواجهة الازمات العالمية، مشيرا إلى حديث الرئيس السيسي أمس فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية،” أن برنامج الأصلاح الاقتصادى مكن مصر من الصمود فى مواجهة الازمات ، ولولا هذا البرنامج لكانت مصر فى موقف صعب فى ظل تلك الأزمة العالمية الغير مسبوقة من قبل”.

دوت الخليج

الاصلاح الاقتصادي

وأوضح مدبولي، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع الأثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن الدولة استطاعت بالتخطيط الجيد والسليم ان يكون لديها احتياطى من السلع كافي لسد احتياجاتها لعدة أشهر.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى كلمة له اليوم الخميس، عقب أفتتاح معرض اهلا رمضان، على وجود تخفيضات كبيرة للسلع فى معارض اهلا رمضان، مشيرا الى ان هذا المعرض يقوم على مساحة 12 الف متر ويوجد بيه أكثر من 165 شركة تقوم بعرض منتجاتها فى المعرض.

وأضاف أن رئيس الوزراءـ أنه يتم مراجعة حجم المنافذ المتاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين واتحاد الغرف، مؤكدا على أن عدد تلك المنافذ سوف يقترب من 8 ألف منفذ قبل شهر رمضان، مؤكدا أن الأسعار والسلع فى تلك المنافذ موجود بنفس الأسعار الموجودة فى المعرض.

واشار الى حديث الرئيس السيسى، أمس عندما أكد على أن الدولة المصرية لديها مخزون كافى من السلع الاساسية ، مؤكدا على أن توجيهات الرئيس أن تستمر الأسعار المخفضة لفترة طويلة لتخفيفء الأعباء على المواطن.