استمرار قوافل "وصل الخير" ضمن حملة المليون كرتونة من مؤسسة حياة كريمة.. فيديو

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تواصل محافظات الجمهورية استقبال شاحنات قوافل (وصل الخير) وذلك استعدادًا لتوزيعها علي المواطنين الاكثر احتياجاً، ضمن حملة "المليون كرتونة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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حيث استقبلت مختلف محافظات الجمهورية الشاحنات المُحملة بكراتين المواد الغذائية، حيث وصل لمحافظة الوادي الجديد شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية، كما وصل لمحافظة بني سويف عدد ١٣ شاحنة تحمل ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، في الوقت ذاته استقبلت محافظة الإسكندرية عدد ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية حتي اليوم، ووصل لمحافظة السويس عدد ١٢ شاحنة محملة بالمواد غذائية، وتستمر قوافل وصل الخير في الوصول لمحافظات دمياط وسوهاج وأسيوط والبحيرة والفيوم. كما استقبلت محافظة المنيا ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية.

استمرار قوافل "وصل الخير" ضمن حملة المليون كرتونة من مؤسسة حياة كريمة

ووصل إلي محافظة الاقصر عدد ٣ شاحنات تحمل ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، هذا وتستمر جهود المتطوعين بالمؤسسة لاستكمال حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير " في مختلف مراكز وقري محافظات الجمهورية تباعاً خلال الأيام القادمة وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولي بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك.

تحميل المواد الغذائية استعداداً لشحنها ثم توزيعها

وكانت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية قد بدأت منذ أيام في تحميل المواد الغذائية استعداداً لشحنها ثم توزيعها علي المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية ضمن حملة المليون كرتونة. يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الاكثر إحتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى اطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، يأتي ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.