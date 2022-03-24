السفير المصري في ويندهوك يلتقي وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الناميبي

التقى السفير وائل لطفي، سفير جمهورية مصر العربية في ويندهوك، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الناميبي Kalumbi Shangula، حيث استعرض أهداف المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول الذي ستستضيفه مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022.

من جانبه، أثنى الوزير الناميبي على الأداء المتميز والسمعة الجيدة التي يتمتع بها الأطباء المصريون المقيمون في ناميبيا، والذين ساهموا في رفع قدرة القطاع الصحي في البلاد. كما بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في مجال الصحة وكذلك فرص نفاذ الدواء المصري للسوق الناميبي في ظل تنافسيته وتكلفته المنخفضة.