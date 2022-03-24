السيسى يصدق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 فبراير 2019 . كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 108 لسنة 2022 بتعين الدكتور محمد محمود رياض الزيدي عضوا بهيئة قضايا الدولة على درجة مستشار مساعد الفئة أ. نشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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