عاجل- مدبولى: بدأنا مشاورات مع صندوق النقد للحصول على برنامج جديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولى لبدء برنامج جديد، عقب انتهاء البرنامج القديم، على أن يقتصر على الدعم الفنى فقط.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عقب افتتاح معرض "أهلا رمضان"، أن هناك احتمال أن يتضمن البرنامج التدخل كـ"ممول تمويلى" من الصندوق الدولى فى حال طلبنا ذلك. ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى بخير، ونضع دائمًا السيناريو الأسوأ لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتحرك لتوفير جميع السلع للمواطنين. وقال: "هدفنا دائما الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى النمو"، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من الصمود فى مواجهة الأزمات.

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