سفير مصر فى ويندهوك يلتقى وزير الصحة الناميبى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل لطفى، سفير مصر فى ويندهوك، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الناميبى Kalumbi Shangula، إذ استعرض أهداف المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول الذى ستستضيفه مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022.





وأثنى الوزير الناميبى على الأداء المتميز والسمعة الجيدة التى يتمتع بها الأطباء المصريون المقيمون فى ناميبيا، والذين ساهموا فى رفع قدرة القطاع الصحى فى البلاد. كما بحث الجانبان فرص تطوير التعاون فى مجال الصحة وكذلك فرص نفاذ الدواء المصرى للسوق الناميبى فى ظل تنافسيته وتكلفته المنخفضة.

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