عاجل- الإصابات بالدرن فى مصر (11 حالة لكل 100 ألف نسمة)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2021، والذى يبرز تحقيق وزارة الصحة المصرية، أولى مراحل أهداف التنمية المستدامة والتى تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج القومى لمكافحة الدرن، يقدم خدمات الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، من خلال 33 مستشفى، و131 مستوصف للأمراض الصدرية، منتشرين بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى تجهيزهم وإمدادهم بجميع الوسائل التشخيصية والعلاجية لاكتشاف حالات الدرن وعلاجها على مختلف المستويات من خلال فريق مدرب على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتشخيص والعلاج.

وأوضح عبدالغفار أنه تم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 8 آلاف و238 مريض درن، منهم 61% ذكور بالغين، و33% إناث بالغين، و6% أطفال أقل من 14 عاما، لافتا إلى علاجهم بأدوية الصف الأول والتى توفرها وزارة الصحة والسكان بالمجان.

وأضاف عبدالغفار أنه يتم الفحص الدورى المجانى للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة وعلاجها، مشيرا إلى أن البرنامج القومى لمكافحة الدرن يقوم أيضا بتشخيص وعلاج حالات الدرن بين المقيمين بمصر من الدول الأفريقية والعربية مجانا.

وتابع عبدالغفار أنه تم تنفيذ 14 حملة للكشف المبكر عن مرض الدرن بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة، حيث تم مناظرة 29 ألف و600 حالة، لافتا إلى عمل 12 ألف و91 أشعة على الصدر، كما تم صرف العلاج اللازم للحالات المكتشفة، وذلك فى إطار حملات الكشف المبكر عن مرض الدرن.

ومن جانبه، أشار الدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أن البرنامج المصرى قام بتدريب العاملين فى مكافحة الدرن والقضاء على وبائياته بدول إقليم شرق المتوسط، موضحا أنه منذ عام 2008 وحتى عام 2019 إقيم بمصر 12 برنامج تدريبى على الطرق التشخيصية والعلاجية لمرض الدرن، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية، مما كان له الأثر فى الارتقاء بهذه البرامج والمساعدة فى وضع استيراتيجياتها الوطنية للتلائم والأوضاع المحلية للقضاء على الدرن.

وقال إن البرنامج القومى لمكافحة الدرن يعتمد على الترصد الوبائى القوى والفعال لمرضى الدرن من خلال نظام للترصد يتم تحديثه بصفة مستمرة، حيث يتم تجميع البيانات ومراجعتها كل ثلاثة أشهر مع فحص المخالطين لهؤلاء المرضى وتقديم الدعم الطبى والاجتماعى للمرضى وأسرهم، مشيرا إلى أنه يتم متابعة المرضى لحين الانتهاء من العلاج الذى يمتد نحو ستة أشهر على الأقل.

ولفت أمين إلى تقوية المعامل التشخيصية بتوفير أحدث الأجهزة التى تساعد على سرعة التشخيص، حيث تم توفير 10 أجهزة جين اكسبرت وهى من الأجهزة الحديثة التى تقوم بتشخيص مرض الدرن خلال ساعتين من دخول العينة للجهاز، كما تم تشغيل أحدث أجهزة اكتشاف الدرن ومقاومة الميكروب لعقارى «الريفامبيسين والايزونيازيد» خلال 72 ساعة فقط بدلا من الطرق التقليدية والتى كانت تستمر لأكثر من أربعة أشهر، ليقوم معمل الدرن بالمعامل المركزية باستقبال العينات من جميع معامل الدرن وتحليلها.

وأضاف أنه تم توفير أجهزة قياس الأشعة البنفسجية وتيارات الهواء للمساهمة فى التطبيق الأمثل لوسائل مكافحة العدوى بمعامل الدرن وأقسام الدرن المقاوم للأدوية، مشيرا إلى التعاون بين البرنامج القومى لمكافحة الدرن والبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز فى اكتشاف العدوى المشتركة للدرن والإيدز من خلال إمداد وحدات الصدر بالاختبارات السريعة لاكتشاف مرض نقص المناعة أو تحويل مرضى الإيدز لوحدات الصدر للكشف عن مرض الدرن بينهم، مما يؤدى إلى المعالجة السريعة والفعالة للمرضى.

وتابع أمين أنه تم تقديم خدمات العلاج الوقائى لأكثر من ألف مريض من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أو الذين تعرضوا للإصابة بالعدوى مثل الأطفال أقل من 5 سنوات، ومرضى نقص المناعة المكتسبة، والمرضى الذين تقرر لهم علاج يؤثر على الجهاز المناعى، مثل العلاج البيولوجى أو مرضى زراعة الأعضاء ومرضى الفشل الكلوى المزمن.

وذكر أمين أنه تم توفير الأدوية اللازمة لعلاج الدرن بأنواعها المختلفة من خلال منظومة لإدارة الأدوية وضمان توافرها بجودة عالية والكشف المبكر عن الدرن والدرن المقاوم للأدوية، للوصول إلى أقل المعدلات والقيام بالأبحاث العلمية التى تصدر من خلالها التوصيات بإعداد خطط استيراتيجية تقوى منظومة العمل، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التى تقدم خدماتها لمرضى الدرن، مع الحرص على إعطاء العلاج الوقائى للفئات عالية الخطورة مثل الأطفال الأقل من خمس سنوات والمصابين بأمراض تؤثر على الجهاز المناعى، ومرضى زراعة الأعضاء والفشل الكلوى.

واختتم أمين بالتأكيد على أن مصر تطبق أحدث البروتوكولات العالمية فى علاج الدرن المقاوم للأدوية والذى يعتمد على إعطاء الأدوية عن طريق الفم بدلا من الأنظمة المعتمدة على أدوية الحقن، وفى مجال الدراسات البحثية يقوم البرنامج القومى لمكافحة الدرن بمسح لمعرفة مقاومة ميكروب الدرن للأدوية والتى توليها جميع الجهات أهمية خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، كما يقوم البرنامج بدراسة مقارنة لاستخدام البروتوكولات العلاجية الجديدة فى علاج حالات الدرن المقاوم، مقارنة بالأنظمة القديمة.