القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد عمق وقوة العلاقات المصرية والأردنية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره الأردنى الدكتور فراس الهوارى، أمس الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين فى مختلف المجالات الصحية، والبحث العلمى.





جاء اللقاء على هامش أعمال اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، الذى يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للمناقشة حول البنود المُدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذى، لاتخاذ قرارات بشأنها خلال أعمال الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتى تعقد اليوم الخميس 24 مارس.

وأكد فى مستهل الاجتماع على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين المصرية والأردنية، خاصةً فى التعاون الصحى، مؤكداً أهمية استمرار توسيع آفاق التعاون، فى مجالات الصحة العامة والبحث العلمى، حرصاً على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع ناقش الوضع الوبائى فى الدولتين، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الخاصة بإجراءات التصدى للجائحة، وكذلك الخبرات الخاصة بتطبيق منظومة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، لتعظيم سبل الاستفادة منها بين الدولتين.

ونوه «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على قدرة الدولة المصرية على التعامل الرشيد مع الأزمات والجوائح، الأمر الذى ظهر جلياً فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لدولة الأردن للاستفادة منها بعد أن حققت نجاحاً كبيراً فى مصر، وساهمت فى الارتقاء بالصحة العامة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع، تعزيز سبل التعاون فى مجال نقل الخبرات الطبية بين الدولتين، حيث رحب الوزير، باستضافة الفرق الطبية الأردنية فى مصر، للاستفادة بخبرات الكوادر المصرية فى التخصصات الطبية الدقيقة.

ومن جانبه، وجه وزير الصحة الأردنى الشكر للوزير على مجهوداته المستمرة فى التعاون مع البلدان العربية لتحقيق الارتقاء فى مجالات الصحة العامة والبحث العلمى، مؤكدًا حرصه على استمرار مد جسور التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين مصر والأردن فى كافة المجالات.