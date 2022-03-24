عاجل.. مدبولى: جهود كبيرة لتوفير احتياطى استراتيجى من السلع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، افتتاح المعرض الرئيسى لـ "أهلا رمضان "، الذى يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور عدد من ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، ومسؤولى الجهات المعنية.





واستهل رئيس الوزراء جولته بأرجاء المعرض، بتأكيد حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التى تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى تكليف الرئيس بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع "كراتين رمضان" التى تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات، كما عملت الحكومة على التبكير بموعد تنظيم سلسلة معارض "أهلا رمضان" بجميع محافظات الجمهورية، وهناك سيارات متنقلة بدأت تجوب القرى المصرية، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية فى كل رقعة على مستوى الجمهورية.

وخلال تفقده لصالات العرض وتفقد المنتجات والسلع بمختلف أرجاء معرض "أهلا رمضان"، أدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من ممثلى الجهات والشركات العارضة، واطمأن على وجود تخفيضات وعروض وأسعار مميزة تلبى مختلف احتياجات المواطنين، كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولى على محتويات "كراتين رمضان"، واطمأن أنها تشمل السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة القاهرة يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى ‏التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسلسلة " أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كما يشارك عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار تلائم مختلف شرائح المواطنين.

كما أوضح وزير التموين أن المعرض يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 20 و ‏‏25%‏ عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية، وتشمل السلع الأساسية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويوفر المعرض فى الوقت نفسه العديد من السلع والأجهزة المعمرة بأسعار مناسبة، مؤكدا أننا نسعى إلى تقديم منتجات وسلع ممتازة بجودة عالية للمواطن المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الرئيسى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر مقام على مساحة تبلغ 12 ألف متر، وتشارك به 165 شركة، ويضم 4 صالات عرض كبيرة لعرض السلع ومختلف المنتجات الغذائية، ويستقبل المعرض المواطنين بدءا من الساعة 11 صباحاً وحتى 10 مساءً.