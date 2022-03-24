عاجل- الحجر الزراعى يصدر بيانا بشأن الفراولة المجمدة (إتاوات جبرية)

جدة - نرمين السيد - ونفى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، هذه الأنباء، مؤكدًا أنها غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم يحدث أن قام الحجر بفرض أى رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية.

وأكد العطار أن الحجر لم يفرض على مصدرى الفراولة المجمدة التقدم له للحصول على شهادة صحة نباتية قبل التصدير، ولا يمنع الحجر الزراعى المصرى ولا حتى الجمارك المصرية أى شركة مصرية من تصدير الفراولة المجمدة دون العرض على الحجر الزراعى، وأن الاخبار التى نشرت فى هذا الشأن عارية تماما عن الصحة.

وقال العطار إن الحجر الزراعى هو جهاز رقابى يعمل وفق القانون المصرى والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، وليس له أى مصالح سوى مصلحة الدولة المصرية فقط وليس طرفا فى اى نزاع قد ينشأ بين بعض الشركات.

وأشار إلى أن الحجر الزراعى وفقا للقانون المصرى ووفقا للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) يضمن الالتزام بتنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية، مضيفا أن جميع قرارات الحجر الزراعى بما فيها التعليمات الصادرة فى شهر نوفمبر 2020 (بخصوص اصناف الفراولة المحمية) تتفق تماما مع القوانين والقواعد الدولية، علما بأن حقوق الملكية الفكرية لعدد تسعه من أهم اصناف الفراولة المنتجة من خلال برامج التربية بجامعة فلوريدا الأميريكية قد صدر بها قرارات وزارية بحماية هذه الأصناف، كما أن التوكيلات الرسمية الصادرة من جامعة فلوريدا الى شركة امكوكال والموثقة فى السفاره المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية المصرية، وجميع المستندات والوثائق القانونية الخاصة بإمتلاك الشركة لهذه الأصناف موجوده بمكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة.

وقال رئيس الحجر الزراعى إن هناك عشرات الشركات المحترمة والواعية من كبار مصدرى الفراوله والتى تلتزم بالقانون وبحقوق الملكية الفكرية لشركة امكوكال منذ أكثر من 10 سنوات وقبل صدور قرار الحجر الزراعى بتسع سنوات.

وأكد العطار أن الحجر الزراعى يحتفظ بحقه فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعات والأكاذيب التى تتهم الحجر بالباطل.