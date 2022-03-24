محافظ قنا يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل منظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، بزيارة لمقر ديوان عام محافظة قنا، استقبلهم خلالها اللواء طيار أشرف الداودى، محافظ قنا.





فيما شملت الزيارة، تفقد وحدة صحة أسرة بالمراشدة بمحافظة قنا، وهى أحد الوحدات التى يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل، ويهدف لتسريع مد مظلة التأمين الشامل لكل المصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تشكيل لجان فنية لمراجعة جميع المنشآت الطبية بالقرى المستهدفة، وإعداد تقارير تتضمن الحالة الإنشائية، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبناءً عليه تم وضع النموذج الأمثل لتطويرها، من حيث رفع الكفاءة أو الإحلال والتجديد، والتوسع فى الخدمات، لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك نموذجًا موحدًا سيتم تطبيقه فى جميع المحافظات ضمن "حياة كريمة"، من حيث الشكل أو التصميم أو التجهيز أو آلية العمل، والغرض من ذلك دخولها فى المنظومة مباشرة دون الحاجة للتطوير مرة أخرى عند التنفيذ، وكل وحدة صحية، أو مركز طبى، سيتم ربطها مع المستشفيات المركزية العامة أو المركزية القريبة لها، موضحًا أنه ستتم ميكنة هذه الوحدات والمراكز الطبية.

فيما أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، على ترحيب المنظمة بتقديم جميع أوجه الدعم فى المرحلة التشغيلية لكافة المنشآت التى تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة أن العمل خلال المرحلة القادمة سيرتكز على عدة محاور أبرزها تدريب القوى البشرية والأطقم الطبية، والالتزام بتطبيق معايير الاعتماد والجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأخيرًا تأهيل القوى البشرية للتعامل مع معايير الميكنة والتحول الرقمى بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

ومن جانبه، أعرب أشرف الداودى محافظ قنا، عن بالغ سعادته بزيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل منظمة الصحة للمحافظة، مؤكدًا أن القطاع الصحى بالمحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة، مشيداً بالدعم الذى تقدمه منظمة الصحة العالمية لمرحلة التشغيل الخاص بالمنشآت الصحية التى تم الانتهاء من رفع كفاءتها، من خلال تدريب الأطقم الطبية على معايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى ذات السياق، أكد محافظ قنا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء فى العمل الميدانى لتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى قرى المحافظة المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا أنه وفقًا للتوزيع السكانى، ستخدم الوحدة الصحية 20 ألف نسمة وتضم عيادة لطب الأسرة ومتابعة الحمل وأيضًا خدمة التطعيمات، أما المركز الطبى فسيخدم 40 ألف نسمة وتضاف إليه 4 عيادات متخصصة على أن تفصل بين الوحدة والوحدة أو المركز الطبى مسافة 10 كم.

وأشار إلى التنسيق الكامل والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين جميع قطاعات مشروعات المبادرة الرئاسية لإنجاز العمل والحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من جانب القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.