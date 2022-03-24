عاجل- مدبولى: نستورد 100 مليون برميل نفط كل عام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بمدينة نصر، بحضور عدد من الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولى لبدء برنامج جديد، عقب انتهاء البرنامج القديم، على أن يقتصر على الدعم الفنى فقط.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى بخير، ونضع دائمًا السيناريو الأسوأ لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتحرك لتوفير جميع السلع للمواطنين.
وقال: "هدفنا دائما الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى النمو"، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من الصمود فى مواجهة الأزمات.
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