عاجل- مدبولى يوضح طريقة تعامل الحكومة مع التداعيات العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عقب افتتاح معرض أهلا رمضان، أن الدولة المصرية تواصل استعداداتها تحسبا لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ونضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى دائما لمد مظلة حماية اجتماعية وتحمل العبء عن المواطن.
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