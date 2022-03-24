وفد صحة النواب يتفقد مستشفي إيزيس بالبياضية بالأقصر..بالصور

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تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب خلال زيارته للأقصر، برئاسة الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة، و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري .

دوت الخليج

صور وفيديو..وفد صحة النواب يتفقد مستشفي إيزيس بالبياضية بالأقصر

واستقبل مدير مستشفي ايزيس بالبياضية الدكتور الطاهر صباح الدين، الوفد وعدد من الاطباء،حيث تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفي ايزيس بالبياضية، إضافة إلى وحدة طب الاسرة وحديثي الولادة بالبياضية.

واستعرض الدكتور الطاهر صباح الدين مدير المستشفي اوضاع المستشفى، مؤكدا وجود ٣٤ حضانه و٤ غرف عمليات و٦ غرف ولاده و ١٨ سرير داخلي وبنك دم تجميعي كما قام الوفد البرلماني بالاطلاع علي كيفيه الحجز وموعد الكشف والاطلاع الي السيستم الالكتروني للحجز والكشف وغرف تحضير العمليات، إضافة إلى تفقد الوفد غرف العمليات والحضانة.

يذكر ان وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة الى محافظة الاقصر لمتابعه اعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذيه بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام حيث تفقد الوفد امس مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني اليوم بزيارة مستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب اسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

ومن المقرر ان يلتقي وفد لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنه اليوم الزيارة بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب و الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب