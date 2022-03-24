وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية تنفيذ«حياة كريمة» وجهود السيطرة على الأسعار بالأسواق

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عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

دوت الخليج

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم استلام عدد من المشروعات المنتهية فيما يخص المرحلة الأولى للمبادرة والتي تنفذ في قرى مركزي أشمون والشهداء ، حيث يستهدف البرنامج إقامة وإنشاء حوالى 1054 مشروع في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق والشباب والرياضة ، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع والمجارى وتبلغ تكلفة إنشاء تلك المشروعات حوالى 10 مليار جنيه .

ووجه اللواء محمود شعراوى بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية لباقى المشروعات وتنفيذها لضمان الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خاصة في ظل المتابعة الدورية لسيادته لتطورات مبادرة " حياة كريمة " بالإضافة لاجتماعات رئيس الوزراء الدورية مع السادة الوزراء المعنيين والجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة المشروعات على أرض الواقع وسرعة حل أي مشكلات لسرعة التنفيذ بصورة لائقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين . وفي ذات السياق تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ المنوفية الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية لمبادرة " حياة كريمة " والتي ستنفذ بالمحافظة بداية من العام المالى القادم في 3 مراكز وحوالى 125 قرية ، حيث تم الإشارة إلى أنه تم جارى الإنتهاء من تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع كافة الجهات ، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لإشراك مواطني القري المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات التي ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان . كما تابع الوزير والمحافظ الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية فيما يخص توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان المبارك والتجهيزات الجارية لإقامة معارض " أهلا رمضان " وبعض المنافذ المتنقلة والثابتة في المراكز والمدن والقرى لتلبية احتياجات المواطنين والتنسيق الجارى مع الطب البيطرى والتموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمبادرات الشبابية للتوسع في إقامة المعارض ووضع آلية رقابية لضمان إلتزام المحلات التجارية بالأسعار لعدم استغلال المواطنين .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن لتحديد الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة المعارض الثابتة والمنافذ المتحركة بما يخدم أكبر عدد من المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة ، وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون إلى أن هناك توجيهات مستمرة لتكثيف الحملات الرقابية الصارمة بصورة يومية لمتابعة حركة الأسواق ومدى توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتحفظ على أي سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك .

كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، وجهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ، بما يحقق رضا المواطنين علي مستوي النظافة وإعادة الوجه الحضارى والجمالي للمنوفية .

وعرض اللواء إبراهيم أبوليمون جهود المحافظة لطرح مناقصات الجمع على بعض الشركات و تفعيل منظومة الجمع السكنى بمدينة شبين الكوم والتعاون مع القطاع الخاص لتحسين مستوى النظافة و جمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من الشوارع ونواتج الهدم ، والتخلص الآمن من المخلفات ونقلها للمدفن الصحى بكفر داود وكذا إقامة بعض مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات في بعض مراكز ومدن المحافظة ومنها بركة السبع وأشمون وتلا والشهداء ومنوف .

وشهد اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية متابعة نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حزم وعدم التعاون مع أي تعديات جديدة وتطبيق القانون على الجميع حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة مع ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى الوحدات المحلية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إزالة 116 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1619 متر مربع ضمن المرحلة الثالثة بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون وأجهزة وزارة الرى .

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنظومة الرصف والتطوير والتجميل لبعض الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة ، حيث وجه الوزير بإستمرار جهود القطاعات الخدمية بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجههم وكما وجه بأن تكون أعمال التطوير الجارية وفقاً للمعاير الفنية والالتزام بالمواصفات المطلوبة لضمان الانتهاء منها في التوقيات الزمنية المحددة .

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون أن هناك متابعة ميدانية لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز تقديم التيسيرات اللازمة والتبنية على الشركات بتنفيذ الأعمال طبقاً لأفضل المعايير وسرعة دخول تلك المشروعات للخدمة ليستفيد منها المواطن .