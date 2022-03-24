وكيل مجلس الشيوخ: إنجازات المرأة المصرية نتيجة مساندة وأيمان القيادة السياسية بتمكينها وحمايتها

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على هامش احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية..

09:44 ص - الخميس 24 مارس 2022

قالت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية”، تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، ومواجهة كل أشكال العنف والتحيز ضدها، مشيرة إلى أن إنجازات المرأة المصرية و ما حصلت عليه من مكتسبات كان نتاج مسيرة كفاحها و عطائها على المستوى الأسري والاجتماعي و الوطني، مضيفة “ تماما مثلما هو نتاج دعم و مساندة من قيادة سياسية آمنت بأن تمكين المرأة المصرية هو بالأساس تمكين للمجتمع و تعزيز لقدراته و معيار اول يقاس به ما تحقق من إنجازات على كافة الأصعدة”.

دوت الخليج

فيبي فوزي: إنجازات المرأة المصرية نتيجة مساندة وأيمان القيادة السياسية بتمكينها وحمايتها

وأوضحت الدكتورة فيبي فوزي، أن الأحتفالية أكدت أهمية دور المرأة المصرية، من خلال ما تقدمه لخدمة أسرتها و مجتمعها و وطنها، فضلا عن ما تكنه القيادة السياسية من إيمان راسخ بأهمية دور المرأة على كافة المستويات، حيث تحرص على منح المرأة المزيد من الإرادة و التحدي لفئات المرأة المصرية التي تكافح يوميا لتأمين مسيرة أبنائها و دعم رحلتهم في الحياة، إذ توقن أن بلدها و قيادتها تتابع مسيرتها و تقدر عطائها و تبادلها ثقة بثقة و ولاء بولاء .

و أضافت وكيل مجلس الشيوخ، أن قناعة الرئيس السيسي بأن المرأة المصرية هى سر الحياة على أرض المحروسة، إضافة إلى أن تمكينها و توفير فرص المستقبل أمامها هو جزء من ضرورة الاعتراف بحقها كونها من وقع عليها عبء كبير في مواجهة كافة أزمات الوطن و تحمل تبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.

وثمنت النائبة فيبي فوزي، مشاركة الرئيس السيسي والسيدة قرينته، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية و الأم المثالية، مؤكدة انها اعترافا بفضل العديد من النماذج الملهمة و التي واجهت بصبر و إرادة صلبة كافة التحديات و الصعوبات التي كان من الممكن أن تشكل عقبة في مسيرة حياتها.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن رسالة القيادة السياسية كانت واضحة و ملهمة للغاية، و بمثابة تأكيد على رؤية عميقة تتبناها الدولة حول ضرورة تقدير ما قدمته المرأة المصرية في رحلة بناء الجمهورية الثانية.