مجلس الشيوخ
687791
/687791/وكيل-مجلس-الشيوخ-إنجازات المرأة-المصرية-نتيجة-مساندة-وأيمان-القيادة-السياسية-بتمكينها-وحمايتها
على هامش احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية..
09:44 ص - الخميس 24 مارس 2022
قالت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية”، تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، ومواجهة كل أشكال العنف والتحيز ضدها، مشيرة إلى أن إنجازات المرأة المصرية و ما حصلت عليه من مكتسبات كان نتاج مسيرة كفاحها و عطائها على المستوى الأسري والاجتماعي و الوطني، مضيفة “ تماما مثلما هو نتاج دعم و مساندة من قيادة سياسية آمنت بأن تمكين المرأة المصرية هو بالأساس تمكين للمجتمع و تعزيز لقدراته و معيار اول يقاس به ما تحقق من إنجازات على كافة الأصعدة”.
دوت الخليج
فيبي فوزي: إنجازات المرأة المصرية نتيجة مساندة وأيمان القيادة السياسية بتمكينها وحمايتها
وأوضحت الدكتورة فيبي فوزي، أن الأحتفالية أكدت أهمية دور المرأة المصرية، من خلال ما تقدمه لخدمة أسرتها و مجتمعها و وطنها، فضلا عن ما تكنه القيادة السياسية من إيمان راسخ بأهمية دور المرأة على كافة المستويات، حيث تحرص على منح المرأة المزيد من الإرادة و التحدي لفئات المرأة المصرية التي تكافح يوميا لتأمين مسيرة أبنائها و دعم رحلتهم في الحياة، إذ توقن أن بلدها و قيادتها تتابع مسيرتها و تقدر عطائها و تبادلها ثقة بثقة و ولاء بولاء .
و أضافت وكيل مجلس الشيوخ، أن قناعة الرئيس السيسي بأن المرأة المصرية هى سر الحياة على أرض المحروسة، إضافة إلى أن تمكينها و توفير فرص المستقبل أمامها هو جزء من ضرورة الاعتراف بحقها كونها من وقع عليها عبء كبير في مواجهة كافة أزمات الوطن و تحمل تبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.
وثمنت النائبة فيبي فوزي، مشاركة الرئيس السيسي والسيدة قرينته، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية و الأم المثالية، مؤكدة انها اعترافا بفضل العديد من النماذج الملهمة و التي واجهت بصبر و إرادة صلبة كافة التحديات و الصعوبات التي كان من الممكن أن تشكل عقبة في مسيرة حياتها.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن رسالة القيادة السياسية كانت واضحة و ملهمة للغاية، و بمثابة تأكيد على رؤية عميقة تتبناها الدولة حول ضرورة تقدير ما قدمته المرأة المصرية في رحلة بناء الجمهورية الثانية.
تابع موقع دوت الخليج علي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل مجلس الشيوخ: إنجازات المرأة المصرية نتيجة مساندة وأيمان القيادة السياسية بتمكينها وحمايتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.