/687787/بالتنسيق-مع-مباحث-المخدرات-حملات-تفتيشية-على-الطب-النفسي-وعلاج-الإدمان-بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مباحث المخدرات حملة تفتيشية موسعة على مراكز الطب النفسي و علاج الإدمان بمركزي شبين الكوم و قويسنا تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبتوجيهات من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية واشراف الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر .

دوت الخليج أسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير محضر جنح شبين الكوم لأحد المراكز سالفة الذكر لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير بالإضافة إلى تحرير عدد محضرين إداري شبين الكوم و آخر إداري قويسنا و جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة. استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت و كيل صحة المنوفية أعرب عن شكره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم في تلك الحملات الموسعة مؤكداً و على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة و مشدداً بأنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة و سلامة المواطنين.

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