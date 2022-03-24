ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022

يخوض فريق ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيره واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، يوم السبت الموافق 2/4.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حقق صلاح لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وفي الموسم الماضي حصل هاري كين على لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا.

نتيجة مباراة ليستر سيتي وبرينتفورد:

حقق ليستر سيتي الفوز على غريمة التقليدي المحلي، برينتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

سجل تيموثي كاستانبي أول أهدف ليستر سيتي في اللقاء، في الدقيقة العشرين وجاء جيمس ماديسون بالثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثون، فيما قلص برينتفورد النتيجة بتسجيل الأول لهم في الدقيقة الـ 85 عن طريق يوان ويسا.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيد إلى 36 نقطة، من أصل 27 مباراة، سجل من خلالها 42 نقطة، فيما تلقت شباكة 46 هدف.

تجمد رصيد برينتفورد عند 30 نقطة، من أصل 30 مباراة، نجح في تسجيل 33 هدف، فيما تلقت شباكة 47 هدف.

نتيجة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد:

انتهت أحداث مباراة توتنهام هوتسبر ووست هام يونايتد، بفوز توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كورت زوما لاعب فريق وست هام يونايتد سجل التهديف مبكراً في اللقاء، ولكن في شباك فريقه، في الدقيقة التاسعة، ليهدي توتنهام التقدم في وقت مبكر