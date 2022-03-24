كيروش للمصريين: ضعوا الأعلام على النوافذ والبسوا أطفالكم تيشيرتات المنتخب

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب يحتاج الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد خلف منتخب مصر يوم الجمعة المقبل، والمباراة تحد كبير لنا أتمنى أن نكون مستعدين لها.

وقال كارلوس كيروش خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون بخير وجاهزون للمباراة ولا توجد لدينا إصابات، والكل يعرف أهمية المباراة ونتأهل منها إلى كأس العالم، وده السبب اللى خلى كل اللاعبين لديها الثقة أنها تفوز بهذه المباراة، ومن الطبيعى أنها ليست سهلة علينا ولا على السنغال".

وأضاف كيروش: "المباراة هتكون 180 دقيقة أول 90 هتكون هنا في القاهرة والـ90 دقيقة الأخرى في السنغال، طبيعى أن يكون اللاعبين متحمسين ولديها تحدى قوى وجاهز لعمل أي شيء من أجل التأهل كلنا ندرك حجم المسئولية التي علينا".

وأوضح مدرب المنتخب: "أقول للجماهير المصرية مباراة الجمعة محتاجين الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد، ونحترم منتخب السنغال ومعانا 48 ساعة نضع فيها أعلام مصر في كل نوافذ المنازل والشوارع ونشجع المنتخب، ونطلب من الآباء المصريين أن يلبسوا أطفالهم تيشيرت منتخب مصر يوم الجمعة ومحتاجين يكون الجمهور متحمس ومساندة وأنا عارف أنه هيآسى خلال المباراة لأننا سنلاعب منتخب قوى زى السنغال، وأطلبهم بارتداء قميص المنتخب ويكونوا اللاعب رقم 12 ومن الممكن أن نخرج محمد صلاح وننزل اللاعب رقم 12".