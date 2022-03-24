أون تايم سبورت تنقل مباراة مصر والسنغال و4 معلقين للقاء المنتظر

تنتظر الجماهير المصرية المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال على استاد القاهرة غدا الجمعة فى إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء، والتى من المقرر أن تذاع على قناتى أون سبورت 1 و2.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام السنغال في الدور الحاسم لتصفيات المونديال

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة بتوقيت مصر بحضور جماهيرى يتجاوز 60 ألف متفرج.

معلقو مباراة مصر والسنغال

حشدت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، القوة الضاربة للمعلقين الذين سيتولون التعليق على أحداث مباراة منتخب مصر والسنغال التى ستجمعهما على استاد القاهرة في التاسعة مساء الجمعة، والتى من المقرر أن تذاع على قناتى أون سبورت 1 و2.

وجاء توزيع المعلقين كالتالى :

مدحت شلبي التعليق على القناة الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 1.

بلال علام على الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 1.

أيمن الكاشف على الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 2.

محمد الكواليني الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 2.

موعد مباراتى منتخب مصر أمام السنغال في الدور الحاسم لتصفيات المونديال

فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء موعدا لمباراة العودة والتي تقرر لها على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.

وخاص المنتخب الوطني تدريباته الجماعية أمس الأربعاء في ثالث أيام المعسكر المقام حاليا على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للقائمة وعددهم 23 لاعبا، كما منح البرتغالي كيروش ربع ساعة في بداية المران لوسائل الإعلام لتصوير جزء من المران.