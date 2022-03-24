وزير النقل يستقبل رئيس هيرنكنشت الالمانية المتخصصة ووفد سكك حديد...

الوزير :تعاون كبير مع شركة هيرنكنشت في توريد ماكينات حفر الانفاق العملاقة للمساهمة في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات بمصر

• نتطلع الى سرعة إنهاء المفاوضات الجارية مع سكك حديد ألمانيا والخاصة بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين / مطروح

استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل كل من الدكتور / مارتن هيرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة " هيرنكنشت " الالمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق والسيد / ديترميشيل عضو مجلس إدارة سكك حديد المانيا وممثلها الدولي وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال الانفاق والسكك الحديدية وحضر اللقاء ممثل شركة TUV Nord الالمانية المتتخصصة في اعتماد عوامل السلامة والامان لمشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي والسيد احمد السويدي رئيس شركة السويدي واللواء عصام والي رئيس هيئة الانفاق وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل

في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن ترحيبه بالدكتور / مارتن هيرنكنشت ناقلاً تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري له نظراً للتعاون الكبير في توريد ماكينات عملاقة تسهم في تنفيذ مصر لمشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات مشيراً إلي سعادته لزيارة مصنع الشركة في ألمانيا التي تورد الماكينات لكافة دول العالم حيث سبق وان قامت الشركة بتوريد ماكينات الحفر المستخدمة في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس حيث قدمت الشركة كافة الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال حفر المائة متر الأولي بالمشروع واستمرت في تقديم دعمها الفني حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله كما قامت الشركة بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين كما تعاقدت وزارة النقل مع الشركة على توريد عدد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث سيتم تنفيذ تلك الأعمال بالشركات المصرية الوطنية وأوضح الوزير عن تطلعه الى استمرار الدعم الفني المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير والى ضرورة ضغط جدول توريد الماكينات نظرا للاهمية الكبيرة للمشروع

كما اعرب الوزير عن ترحيبه الشديد بوفد سكك حديد المانياDB والتي تدير كل القطارات الالمانية مؤكداً علي أهمية سرعة إنهاء المفاوضات الجارية بين الجانبين الخاصة بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين / مطروح والذي تتقدم معدلات تنفيذه بسرعة كبيرة بواسطة الشركات المصرية الوطنية

ومن جانبه أعرب دكتور / مارتن هيرنكنشت عن سعادته بالتواجد في وزارة النقل المصرية مشيداً بحجم التطور والنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء في مجال الطرق والكباري او في وسائل النقل الحديثة معرباً عن سعادته البالغة بزيارة العاصمة الادارية الجديدة والتي وصفها بالمدينة العملاقة لافتا الى الحرص الشديد علي التعاون مع الشركات المصرية المحلية و علي اهتمامه بأن تكون للشركات المصرية سوق عمل خارج مصر وعلي الاهتمام بالتدريب الفني والتقني للمهندسين والفنيين المصريين ومعرباً عن تمنياته بأن تكون مدينة شرم الشيخ أول مدينة خضراء في افرقيا في نوفمبر القادم خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 مؤكداً علي الالتزام بتوريد الأربع ماكينات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق قبل التوقيت المحدد .

وفي السياق ذاته أكد السيد / ديترميشيل علي حرص سكك حديد المانيا DB علي سرعة إنهاء المفاوضات مع الجانب المصري لإدارة وتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع حيث تم عرض نموذج إقتصادي مقترح لتشغيل القطار السريع يحقق متطلبات وزارة النقل باسترجاع استثمارات المشروع ونقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين بما يمكنهم من القيام بأعمال إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة مستقبلاً وهو ما أكد علي أهميته وزير النقل الذي أعتبر أن ذلك هو أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين كما اكد السيد ديتر ميشيل على انه سيتم تدريب 50 سائق مصري في ألمانيا علي قيادة القطارات فائقة السرعة سنوياً .

وأشاد الوزير بتقدم اعمال تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر والذي ينفذه تحالف دي بي شنكر الألمانية وتحالف السويدي مشيرا الى انه جاري التباحث مع البنك الدولي لانشاء خط المناشي السادس من اكتوبر وتطوير خط امبابة الاتحاد لخدمة الميناء الجاف كما أشار ممثل شركة TUV Nord الى اهتمام الشركة بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السلامة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي خاصة وأن الشركة لديها نظام اعتماد دولي خاص بكافة وسائل المواصلات الحديثة وتعمل في العديد من دول العالم طبقاً للمواصفات العالمية القياسية المعتمدة .