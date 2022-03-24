السكة الحديد : اختصار وصول ‏‎ ‎وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري ( الروسي...

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظراً لإستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والإتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الإستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك فقد تقرر اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري ( الروسي ذات التهويه ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى الى محطة القاهرة وذلك اعتباراً من غد الجمعة الموافق 25/3/2022‏‎.‎

مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎ . ‎

‎وفور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم اعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد ‎ .‎.