- الدكتور عبد العاطى يشارك في إجتماع "لجنة قادة إئتلاف المياه والمناخ"

- الدكتور عبد العاطى : حريصون على حشد الدعم الدولى للإئتلاف ، وضرورة تكثيف الجهود الوطنية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مع توفير التمويل اللازم ، والعمل على تقليل الإنبعاثات

- رئيس مفوضية نهر السنغال : أهمية تحقيق التعاون الإقليمي ، وإدارة تشاركية لنهر السنغال لتحقيق المنفعة للجميع

- التنسيق بين الوزارة والمجلس العالمي للمياه خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27

- الدكتور عبد العاطى ووزير المياه المغربى يبحثان التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين

- الدكتور عبد العاطى ونائبة رئيس مجلس الوزراء الكونغولية يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المياه ، ومشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

- الدكتور عبد العاطى يستعرض مجالات التعاون القائم بين مصر والدول الإفريقية مع نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي

- متابعة موقف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في مجال المياه

- الدكتور عبد العاطى والسفير الاقليمى للمملكة المتحدة يستعرضان أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

- الدكتور عبد العاطى يبحث مع المبعوث الهولندى للمياه سُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه والمناخ

شارك السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى فى إجتماع "لجنة قادة إئتلاف المياه والمناخ" والذى ينظمه منظمة الأرصاد العالمية ضمن فعاليات "المنتدى العالمي التاسع للمياه" والمنعقد لمتابعة خطة عمل الإئتلاف ومنهجية تنفيذ الخطة خلال الفترة القادمة ، والمجهودات المبذولة من القادة في رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ.

وفي كلمته .. أكد الدكتور عبد العاطى على الإهتمام الكبير الذى توليه مصر للائتلاف الدولى للمياه والمناخ ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل إئتلاف المياه والمناخ ، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ COP 27 والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل ، وضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم في تحقيق هذا الهدف ، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت ، مشيراً إلى أن مصر قد قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات حماية الشواطئ التى تهدف للتكيف مع ظاهرة إرتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم ، وأن تراجع كميات الثلوج على قمم الجبال أصبح ظاهرة يتم رصدها في مدار أعوام متتالية.

الجدير بالذكر أن الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان ، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف ، ويُعد الإئتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الإئتلاف.

وعلى هامش مشاركة سيادته فى المنتدى .. إلتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من السادة الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية .. حيث إلتقى سيادته بالسيدة/ إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المياه فى إطار بروتوكول التعاون الفني في مجال الموارد المائية الموقع بين مصر والكونغو ، والذي تم مده لخمس سنوات جديدة بين عامى ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧ ، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" والذي يشتمل علي العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم إستخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنيه لإدارة هذه الموارد ، كما تم التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بإعتبار المياه أساس التعاون بين الدول ، الأمر الذى يفتح آفاق التكامل في كافة المجالات ، وتحقيق المنفعة المتبادلة وزيادة التبادل التجارى بين الدول.

وإلتقى سيادته بالسيد/ نزار بركة وزير المياه المغربى ، حيث ناقش سيادتهما التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية ، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر ومعظم الدول العربية من تحديات تواجه مواردها المائية.

كما إلتقى سيادته بالسيد/ سيرين مباى ثيام وزير المياه والصرف الصحى السنغالى ، حيث أشاد الدكتور عبد العاطى بالتنظيم المتميز للمنتدى ، مشيراً للروابط القوية التى تربط البلدين ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الإستمرار في تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تشتمل على التعاون المشترك فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان ، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين ، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

وإلتقى الدكتور عبد العاطى بالسيد/ لوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه ، حيث تم خلال اللقاء الإتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخCOP27 .

كما التقى سيادته بالسيد/ حميد ديان رئيس مفوضية نهر السنغال ، والذى أشار لأهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول في ادارة الأنهار الدولية المشتركة ، مشيراً إلى أن نهر السنغال يتم إدارته بشكل تشاركى بين السنغال وموريتانيا ومالى وغينيا لتحقيق المنفعة للجميع.

وإلتقى سيادته بالسيدة/ بيث دانفورد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية ، حيث أشار الدكتور عبد العاطي للتعاون القائم بين مصر والدول الإفريقية ، والذى يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض ، كما أشار سيادته لإسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، ومؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر القادم ، بإعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية فى مجال المياه ، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية ، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

كما إلتقى الدكتور عبد العاطى مع السيدة/ جانيت روجان السفير الاقليمى للمملكة المتحدة لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية cop 25 لمنطقة الشرق الاوسط ، حيث تم إستعراض أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتى يجب ان تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة.

وإلتقى سيادته بالسيد/ هينك أوفينك المبعوث الهولندى رفيع المستوى لشئون المياه ، لإستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه ، ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، حيث أشار الدكتور عبد العاطى إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، كما إستعرض سيادته موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ (COP27) ، مشيراً لأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" و "الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ" و "تحالف التكيف مع المناخ" و "إئتلاف الدلتاوات" ، وأى مبادرات أخرى معنية بقضايا المياه ، كمدخلات رئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣ ، ومن جانبه أكد السيد أوفينك على أهمية إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال الفعاليات الدولية بدأً من إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، وصولاً إلى مؤتمر المراجعة لنصف المدة ، والدعم الكامل للمسار الذى تقوده مصر "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية".